Тинькофф теперь тоже выдает квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

Клиенты Тинькофф Бизнеса в Москве, у которых заканчивается срок действия сертификата электронной подписи, уже могут подать заявку на электронную подпись. Сделать это можно в личном кабинете на сайте tinkoff.ru.

В течение года Тинькофф планирует масштабировать инфраструктуру выдачи сертификатов электронной подписи на крупнейшие регионы России. А потом начать выдавать электронную подпись и тем бизнесменам, которые не являются клиентами Тинькофф Бизнеса.

Квалифицированная электронная подпись нужна компаниям и ИП, чтобы подписывать налоговую отчетность, бухгалтерские документы, контракты, различные декларации и заявления при взаимодействии с госорганами.