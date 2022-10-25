Ведение бизнеса

Тинькофф теперь тоже выдает квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

Тинькофф стал доверенным лицом Удостоверяющего центра ФНС. Этот статус позволяет выдавать усиленные квалифицированные сертификаты электронной подписи (УКЭП).

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Клиенты Тинькофф Бизнеса в Москве, у которых заканчивается срок действия сертификата электронной подписи, уже могут подать заявку на электронную подпись. Сделать это можно в личном кабинете на сайте tinkoff.ru.

В течение года Тинькофф планирует масштабировать инфраструктуру выдачи сертификатов электронной подписи на крупнейшие регионы России. А потом начать выдавать электронную подпись и тем бизнесменам, которые не являются клиентами Тинькофф Бизнеса.

Квалифицированная электронная подпись нужна компаниям и ИП, чтобы подписывать налоговую отчетность, бухгалтерские документы, контракты, различные декларации и заявления при взаимодействии с госорганами.

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