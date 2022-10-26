Общество

Добровольцы СВО получат ветерана боевых действий. Поэтому у них будут дополнительные льготы

Правительство одобрило законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев, которые участвуют в вооруженных конфликах.

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Правительство составило положительное заключение на законопроект о признании добровольцев, участвующих в вооруженных конфликтах, ветеранами боевых действий, пишет «Коммерсант».

Пенсии для ветеранов боевых действий увеличиваются на 32%. У них есть налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом. Они могут претендовать на улучшение жилищных условий. А также получают путевки в санатории.

В марте президент подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине.

В августе статус ветерана боевых действий распространяли на врачей и гражданский персонал армии, сотрудников ФСБ, участвующих в боевых действиях.

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