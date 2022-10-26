Ипотека

Сбер сделал условия семейной ипотеки еще интереснее

Теперь кредит можно взять на покупку квартиры или таун-хауса от индивидуальных предпринимателей.

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Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года, сообщается в пресс-службе банка.

Чтобы оформить кредит по льготной ставке, дети в семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Недавно предлагали смягчить условия получения семейной ипотеки и убрать ограничения по возрасту ребенка.

По обеим программам расширены возможности, теперь можно брать кредит на покупку квартир или таун-хаусов от ИП.

ИП должен быть первым и единственным собственником жилья, а также же осуществлять строительную деятельность.

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