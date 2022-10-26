Сбер сделал условия семейной ипотеки еще интереснее

Сбер продлил семейную ипотеку до 1 июля 2024 года, сообщается в пресс-службе банка.
Чтобы оформить кредит по льготной ставке, дети в семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.
Недавно предлагали смягчить условия получения семейной ипотеки и убрать ограничения по возрасту ребенка.
По обеим программам расширены возможности, теперь можно брать кредит на покупку квартир или таун-хаусов от ИП.
ИП должен быть первым и единственным собственником жилья, а также же осуществлять строительную деятельность.