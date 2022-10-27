Проверки МСП

⚡Плановых проверок бизнеса не будет еще год

Так сказал Президент, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба.

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«Мы продлим режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год», – сообщил Путин.

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