В дружественных странах установят терминалы для карт «МИР»

Вакансия дня
Главный специалист в Отдел учета кредитных и гарантийных операций в Крупный российский банк, Москва.
Звучит таинственно, но обещают ДМС, обучения и крутую зарплату. Можно попробовать откликнуться.
Топ вакансий
– Бухгалтер на первичную документацию в Vinci Agency
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
– Бухгалтер по обработке первичной документации в ООО «Интермобилити»
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
– Бухгалтер на участки Банк-клиент и Кадры в JUST COUTURE
от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
– Бухгалтер-калькулятор в крупную сеть кафе (31 заведение + производство, Санкт-Петербург) в Шаверно
от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
– Бухгалтер в ООО КБ Раскат
от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
– Бухгалтер на производственный участок в ООО ДОЛОМИТ
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость
Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.