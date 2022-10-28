«Почта России» запустила сервис, который снизит доставки и рассылки по ложным адресам

В сервисе еще доступен предиктивный ввод адресов. Это упрощает конечным клиентам заполнение форм, например, в интернет-магазинах, а также снижает количество ошибок при вводе адресов.

Новый сервис пригодится интернет-магазинам, маркетплейсам, банкам, производителям и дистрибьюторам. Он поможет бизнесменам выстроить эффективную работу с адресными данными и оптимизировать расходы на логистику. Новые клиенты могут использовать сервис бесплатно целый месяц.

«Почта России» использует решение собственной разработки – «Геоинформационную систему Почтовый адрес».