Ведение бизнеса

«Почта России» запустила сервис, который снизит доставки и рассылки по ложным адресам

«Почта России» запустила сервис, который исправляет ошибки в адресах и приводит их к единому формату для дальнейшего использования при доставках заказов или рассылок.Точность составляет 99%.

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В сервисе еще доступен предиктивный ввод адресов. Это упрощает конечным клиентам заполнение форм, например, в интернет-магазинах, а также снижает количество ошибок при вводе адресов.

Новый сервис пригодится интернет-магазинам, маркетплейсам, банкам, производителям и дистрибьюторам. Он поможет бизнесменам выстроить эффективную работу с адресными данными и оптимизировать расходы на логистику. Новые клиенты могут использовать сервис бесплатно целый месяц.

«Почта России» использует решение собственной разработки – «Геоинформационную систему Почтовый адрес».

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Ведение бизнеса

«Почта России» запустила сервис, который снизит доставки и рассылки по ложным адресам

«Почта России» запустила сервис, который исправляет ошибки в адресах и приводит их к единому формату для дальнейшего использования при доставках заказов или рассылок.Точность составляет 99%.

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