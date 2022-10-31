За летнюю резину зимой водителей будут штрафовать

МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещено использовать авто, выяснил «Коммерсант».
За использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных – летом ГИБДД собирается штрафовать водителей.
Заплатить придется и за управление машиной с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.
Новые запреты могут заработать с 1 марта 2023 года. Ответственность для водителей по ним предусмотрена ст. 12.5 КоАП, содержащей санкции (штраф от 500 руб.).