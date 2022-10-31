Штрафы ГИБДД

За летнюю резину зимой водителей будут штрафовать

С 1 марта 2023 года водителям начнут выписывать штрафы, если на машине установлены шины не по сезону.

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МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещено использовать авто, выяснил «Коммерсант».

За использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных – летом ГИБДД собирается штрафовать водителей. 

Заплатить придется и за управление машиной с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Новые запреты могут заработать с 1 марта 2023 года. Ответственность для водителей по ним предусмотрена ст. 12.5 КоАП, содержащей санкции (штраф от 500 руб.).

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