ФСБУ Аренда

Объекты аренды учитываются по-новому. Бухгалтерам расскажут про налоговые последствия и риски для арендатора

Вопросы по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» остаются в топе запросов на консультациях, на вебинарах и в чатах. Собрали все вопросы и передали Вере Сокуренко, аттестованному преподавателю ИПБР России. Она проведет вебинар.

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Вебинар пройдет завтра в 11:00 мск.

Записывайтесь, будем обсуждать:

  • Как определить срок аренды;
  • При каких условиях учет аренды можно вести упрощенным способом;
  • Что такое «право пользования активом» и как его оценит;
  • Какие платежи включаются в расчет арендных обязательств;
  • Для чего нужно дисконтирование арендных платежей и в каких случаях его можно не применять;
  • Почему при аренде в бухучете появляется процентный расход;
  • Что делать, если меняется срок аренды или размер платежей;
  • Аренда и лизинг: различия для расчета налога на прибыль;
  • Налоговый учет расходов при лизинге по старым и новым договорам.
Смотрите не просмотрите. Каждый день!
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