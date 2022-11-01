Объекты аренды учитываются по-новому. Бухгалтерам расскажут про налоговые последствия и риски для арендатора

Вебинар пройдет завтра в 11:00 мск.
Записывайтесь, будем обсуждать:
- Как определить срок аренды;
- При каких условиях учет аренды можно вести упрощенным способом;
- Что такое «право пользования активом» и как его оценит;
- Какие платежи включаются в расчет арендных обязательств;
- Для чего нужно дисконтирование арендных платежей и в каких случаях его можно не применять;
- Почему при аренде в бухучете появляется процентный расход;
- Что делать, если меняется срок аренды или размер платежей;
- Аренда и лизинг: различия для расчета налога на прибыль;
- Налоговый учет расходов при лизинге по старым и новым договорам.