Малый и средний бизнес

Предпринимателям в Липецке предлагают оформить займы под 1 – 6 % годовых

600 предпринимателей уже воспользовались предложением. Деньги выдают без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.

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Размер займа – до 5 млн руб., пишут «РИА Новости».

Помогает оформить займы Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

А в вашем регионе предпринимателям как помогают? Рассказывайте!

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Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
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