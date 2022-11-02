Предпринимателям в Липецке предлагают оформить займы под 1 – 6 % годовых

Размер займа – до 5 млн руб., пишут «РИА Новости».
Помогает оформить займы Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
А в вашем регионе предпринимателям как помогают? Рассказывайте!
600 предпринимателей уже воспользовались предложением. Деньги выдают без комиссий, страхования и расходов по оценке залогов.
Размер займа – до 5 млн руб., пишут «РИА Новости».
Помогает оформить займы Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
А в вашем регионе предпринимателям как помогают? Рассказывайте!
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