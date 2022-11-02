Стало известно, сколько денег на развитие получил малый бизнес благодаря корпорации МСП

По сравнению с прошлым годом сумма поддержки удвоилась, пишут «РИА Новости».
А число компаний, которые получили поддержку, возросло в 8,5 раз.
Гарантии и поручительства Корпорации МСП позволяют предприятиям привлечь заемные средства на более выгодных условиях или просто получить кредит, потому что раньше банки таким заемщикам отказывали.
В основном кредиты брали представители обрабатывающих производств (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%), транспортировку и хранение (6,3%).