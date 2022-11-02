Малый и средний бизнес

Стало известно, сколько денег на развитие получил малый бизнес благодаря корпорации МСП

Больше 26 тыс. представителей МСП за 9 месяцев 2022 года получили поддержку благодаря гарантиям и поручительствам Корпорации МСП. Предприниматели смогли привлечь 315 млрд руб.

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По сравнению с прошлым годом сумма поддержки удвоилась, пишут «РИА Новости».

А число компаний, которые получили поддержку, возросло в 8,5 раз.

Гарантии и поручительства Корпорации МСП позволяют предприятиям привлечь заемные средства на более выгодных условиях или просто получить кредит, потому что раньше банки таким заемщикам отказывали.

В основном кредиты брали представители обрабатывающих производств (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%), транспортировку и хранение (6,3%).

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Малый и средний бизнес

Стало известно, сколько денег на развитие получил малый бизнес благодаря корпорации МСП

Больше 26 тыс. представителей МСП за 9 месяцев 2022 года получили поддержку благодаря гарантиям и поручительствам Корпорации МСП. Предприниматели смогли привлечь 315 млрд руб.

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