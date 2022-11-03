Мобилизация

⚡ Путин подписал указ: мобилизованным и контрактникам заплатят по 195 тыс. рублей

Президент подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей военнослужащим, которые заключили контракт во время военной спецоперации на Украине. В их числе мобилизованные.

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Президентский указ от 02.11.2022 № 787 распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Правительство скоро определит порядок выплат.

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