⚡ Путин подписал указ: мобилизованным и контрактникам заплатят по 195 тыс. рублей

Президентский указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Правительство скоро определит порядок выплат.
Президент подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей военнослужащим, которые заключили контракт во время военной спецоперации на Украине. В их числе мобилизованные.
Президентский указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Правительство скоро определит порядок выплат.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями этой короткой недели.
Собрали главные новости дня. Прочтете за одну минуту.
За 3 квартал 2022 года СБП воспользовались 22 млн пользователей, сообщили в Центробанке.
Депутаты парламента Союза России и республики Беларусь одобрили проект концепции закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства».
Коротко расскажу, в чем суть дела.
Об этом заявил председатель правления Центробанка страны.
ФНС выставила заявку на покупку криптографического шлюза за 4 млн рублей.
Казначейство распространило действие порядка регистрации в ЕИС в сфере закупок корпоративных информационных систем.
Именно столько открыли россияне... в Сербии с начала этого года.
Люди стали чаще расплачиваться зарплатными картами, а не просто снимать деньги с них или переводить на счета в другие банки.