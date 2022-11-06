Две новые ОЭЗ появятся в Чувашии и Волгоградской области

Размещение в ОЭЗ дает компаниям налоговые льготы и таможенные преференции, а также аренду дешевле рынка.

В ОЭЗ «Новочебоксарск» будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей. Пять компаний, которые станут резидентами новой особой экономической зоны, намерены привлечь около 13 млрд рублей инвестиций и создать 1086 рабочих мест.

В «Химпром» наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции. Резиденты создадут 837 рабочих мест.

Постановления от 3 ноября 2022 года №1976 и №1977 опубликованы сегодня.