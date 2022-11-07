Получить военную ипотеку станет проще. Путин уже подписал закон

Документ уже опубликовали на портале правовой информации.

Чтобы получить военную ипотеку военнослужащие открывают счет в накопительно-ипотечной системе (НИС).

Открыть его теперь можно сразу после попадания в специальный реестр.

На него ежемесячно поступает государственная субсидия, а остаток по счету ежегодно индексируется.

Теперь военнослужащим будут предоставлять все накопления с именных счетов при их закрытии и исключении военнослужащих из НИС.

По новому закону участники реестра, которые служат более 20 лет, могут получить средства с НИС в период прохождения военной службы, но не чаще, чем один раз в год.