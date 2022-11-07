Мобилизация

Путин пообещал лично обсудить с гражданами поддержку мобилизованных

В планах президента появилась личная встреча с населением. Президент пожелал напрямую у людей узнавать информацию, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных граждан.

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Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь.

Об этом Владимир Путин сказал на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, пишет ТАСС.

Президент добавил, что необходимо обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных и собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».

Глава государства отметил, что внимание нужно проявлять ко всем мобилизованным, где бы они ни находились. По его словам около 80 тыс. мобилизованных сейчас находятся в зоне военной операции на Украине и около 50 тыс. из них участвуют в боевых действиях.

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