Фиксированные взносы ИП

❗ Мобилизованных ИП освободят от фиксированных взносов без заявления с кодом «СЛПРИЗ»

В период прохождения военной службы (в том числе по мобилизации) ИП не платят фиксированные взносы. Обычно для освобождения нужно заявление, но налоговики сделают все проактивно.

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Информация о мобилизованных ИП поступит в ФНС от Минобороны. Ведомства уже договорились и заключили соглашением об информационном обмене от 12.10.2022.

Никаких документов от мобилизованных бизнесменов требовать не будут.

Если ИП уже подал заявление на освобождение от фиксированных взносов с кодом «СЛПРИЗ» (КНД 1125325), то ему придет из ИФНС сообщение:

«Освобождение будет представлено в проактивном режиме, без представления подтверждающих документов».

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@.

О том, что за период службы по мобилизации не надо платить взносы, ФНС ранее сообщала в письме от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

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