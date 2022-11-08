За ценами в магазинах будем следить по индексу «Бутербродекс»

В корзину для расчета индекса войдут семь товаров – батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар, сообщают «РИА Новости».
Компоненты индекса будут рассчитывать аналитики, которые изучат данные с 1,1 млн онлайн-касс по всей России.
За базовые 100 баллов индекса взято значение «Бутербродекса» за период с 1 по 15 октября 2022 года.
Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из входящих в индекс товаров.
Индекс будет публиковаться регулярно, раз в две недели.