За ценами в магазинах будем следить по индексу «Бутербродекс»

Тот образ, который понимают под инвестором обычно — образ инвестора-быка. Ему нужно, чтобы рынки росли, так как тогда и стоимость его акций будет скорее всего расти и приносить прибыль. Быки царствуют на рынке большую часть времени, так как в долгосрочной перспективе рынки растут. Однако не стоит думать, что всем инвесторам плохо в моменты падения.