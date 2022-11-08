Общество

За ценами в магазинах будем следить по индексу «Бутербродекс»

«Индекс кофе с бутербродом» оценит стоимость завтрака для среднестатистического россиянина.

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В корзину для расчета индекса войдут семь товаров – батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар, сообщают «РИА Новости».

Компоненты индекса будут рассчитывать аналитики, которые изучат данные с 1,1 млн онлайн-касс по всей России.

За базовые 100 баллов индекса взято значение «Бутербродекса» за период с 1 по 15 октября 2022 года.

Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из входящих в индекс товаров.

Индекс будет публиковаться регулярно, раз в две недели.

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