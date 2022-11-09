Материнский капитал увеличат и будут платить на детей, рожденных до конца 2026 года

А саму программу выплат продлят до конца 2026 года. Об этом вчера заявил Путин на совещании по поддержке семей с детьми.

Президент отметил, что доходы граждан, особенно семей с детьми, должны расти темпами выше инфляции. Он сослался на мнение специалистов, которые утверждают: в первом квартале 2023 года инфляция должна приблизиться «где-то к пяти, может быть, даже чуть меньше, процентам». Зарплаты должны опережать рост цен.

Для этого, в частности, будут создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы.