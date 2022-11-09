Социальная поддержка

Материнский капитал увеличат и будут платить на детей, рожденных до конца 2026 года

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 590 тыс. рублей. На второго – почти 780 тысяч рублей.

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А саму программу выплат продлят до конца 2026 года. Об этом вчера заявил Путин на совещании по поддержке семей с детьми.

Президент отметил, что доходы граждан, особенно семей с детьми, должны расти темпами выше инфляции. Он сослался на мнение специалистов, которые утверждают: в первом квартале 2023 года инфляция должна приблизиться «где-то к пяти, может быть, даже чуть меньше, процентам».  Зарплаты должны опережать рост цен.

Для этого, в частности, будут создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы.

«Прежде всего за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – пояснил Путин.

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