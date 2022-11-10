Проезд по московскому скоростному диаметру станет платным с января

Плату начнут взимать со 2 января 2023, сообщают «РИА Новости».
Оплатить транзит можно будет с помощью приложения «Парковки России», а также транспондеров.
Для москвичей проезд по МСД останется бесплатным.
Стоимость транзита по московскому скоростному диаметру составит 950 рублей.
Плату начнут взимать со 2 января 2023, сообщают «РИА Новости».
Оплатить транзит можно будет с помощью приложения «Парковки России», а также транспондеров.
Для москвичей проезд по МСД останется бесплатным.
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