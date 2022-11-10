Наборы доступны в 85 регионах России – конкретное предложение зависит от инфраструктуры региона и этапа развития компании.Чтобы выбрать комплекс и подать заявку, достаточно зарегистрироваться на платформе через Госуслуги – компании рассчитают бизнес-рейтинг, а заявку рассмотрит регион за несколько дней.
МСП.РФ предлагает 1,5 тыс. пакетов комплексных услуг развития для малого бизнеса
В пакеты входят маркетинг, аудит, разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов, акселерационные программы. Воспользоваться ими могут компании на любом отрезке жизненного цикла: если только запустились или в стадии активного роста.