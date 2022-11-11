Биткоин

Цена на биткоин стабилизировалась после двух дней падения

На пятничных торгах цена на биткоин выросла до 17,4 тыс. долларов.

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На бирже Binance биткоин по состоянию на 11:16 мск дорожает на 4,45% за сутки – до 17,38 тыс. долларов, сообщает «Прайм».

Два дня назад цена на биткоин опустилась ниже 16 тыс. долларов из-за новостей о возможной покупке Binance криптобиржи FTX.com.

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IT-компании

Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

С октября 2022 года ИТ-компании должны предоставлять в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Что будет, если этого не сделать? Организация потеряет аккредитацию, а вместе с тем лишится льгот и налоговых преференций. Рассказываем, как правильно оформить и подать заявку в инспекцию.

Как подать заявку на раскрытие налоговой тайны: инструкция для IT-компаний

Мероприятия

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Регистрация и ликвидация бизнеса

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В заявлении на госрегистрацию юрлица (форма № Р11001) надо заполнить сведения о документе, удостоверяющем личность учредителя. Человек без гражданства указывает там вид на жительство.

Трудовое право

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