Цена на биткоин стабилизировалась после двух дней падения

На бирже Binance биткоин по состоянию на 11:16 мск дорожает на 4,45% за сутки – до 17,38 тыс. долларов, сообщает «Прайм».

Два дня назад цена на биткоин опустилась ниже 16 тыс. долларов из-за новостей о возможной покупке Binance криптобиржи FTX.com.