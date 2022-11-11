Цена на биткоин стабилизировалась после двух дней падения

На бирже Binance биткоин по состоянию на 11:16 мск дорожает на 4,45% за сутки – до 17,38 тыс. долларов, сообщает «Прайм».
Два дня назад цена на биткоин опустилась ниже 16 тыс. долларов из-за новостей о возможной покупке Binance криптобиржи FTX.com.
На пятничных торгах цена на биткоин выросла до 17,4 тыс. долларов.
На бирже Binance биткоин по состоянию на 11:16 мск дорожает на 4,45% за сутки – до 17,38 тыс. долларов, сообщает «Прайм».
Два дня назад цена на биткоин опустилась ниже 16 тыс. долларов из-за новостей о возможной покупке Binance криптобиржи FTX.com.
Как оформить в этой сфере первичку, что по учету ОС и обособленным подразделениям — разбираемся в статье.
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