Регистрация и ликвидация бизнеса

При регистрации фирмы учредитель без гражданства указывает в форме Р11001 реквизиты ВНЖ

В заявлении на госрегистрацию юрлица (форма № Р11001) надо заполнить сведения о документе, удостоверяющем личность учредителя. Человек без гражданства указывает там вид на жительство.

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Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в РФ.

Для лица без гражданства ВНЖ одновременно является документом, удостоверяющим его личность.

Поэтому именно этот документ надо отражать в Р11001.

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Требования к оформлению этой формы утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Про документ, удостоверяющий личность, сказано в пп. 6 п. 39 этих требований.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 14.10.2022 № ЗГ-3-14/11238@.

У ВНЖ код – 12.

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