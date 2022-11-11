При регистрации фирмы учредитель без гражданства указывает в форме Р11001 реквизиты ВНЖ

Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в РФ.

Для лица без гражданства ВНЖ одновременно является документом, удостоверяющим его личность.

Поэтому именно этот документ надо отражать в Р11001.

Требования к оформлению этой формы утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Про документ, удостоверяющий личность, сказано в пп. 6 п. 39 этих требований.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 14.10.2022 № ЗГ-3-14/11238@.

У ВНЖ код – 12.