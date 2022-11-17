Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для устройств на базе Android

Сбер вернул бесконтактную оплату для владельцев Android-смартфонов с помощью сервиса SberPay.

Дополнительных приложений устанавливать не надо.

Сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы начать пользоваться SberPay NFC, надо обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до версии 14.5.

SberPay запустили летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Когда же Сбер попал под санкции, бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны с помощью SberPay была ограничена.