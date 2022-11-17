В кризис малый и средний бизнес сменили приоритеты, теперь их интересует IT и строительство

Несмотря на санкции, предприниматели продолжают активно регистрировать новые бизнесы, пишет «РБК».
Количество субъектов МСП, зарегистрированных в марте-сентябре 2022 года, оказалось на 20% выше, чем в досанкционный период в январе-феврале.
И на 39% выше, чем средний показатель за весь 2021 год.
Такие данные приводит группа «Интерфакс» на основе статистики ФНС.
Однако отраслевые приоритеты изменились.
Почти половина новых предпринимателей зарегистрировали бизнес в сфере строительства, оптовой торговли и IT.
Потеряли позиции отрасли торговли автотранспортными средствами, профессиональная, научная и техническая деятельность и розничная торговля.
Предприниматели идут туда, где есть спрос и поддержка от государства.