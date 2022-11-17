Малый и средний бизнес

В кризис малый и средний бизнес сменили приоритеты, теперь их интересует IT и строительство

А традиционная для МСП розничная торговля уже не является такой актуальной.

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Несмотря на санкции, предприниматели продолжают активно регистрировать новые бизнесы, пишет «РБК».

Количество субъектов МСП, зарегистрированных в марте-сентябре 2022 года, оказалось на 20% выше, чем в досанкционный период в январе-феврале.

И на 39% выше, чем средний показатель за весь 2021 год.

Такие данные приводит группа «Интерфакс» на основе статистики ФНС.

Однако отраслевые приоритеты изменились.

Почти половина новых предпринимателей зарегистрировали бизнес в сфере строительства, оптовой торговли и IT.

Потеряли позиции отрасли торговли автотранспортными средствами, профессиональная, научная и техническая деятельность и розничная торговля.

Предприниматели идут туда, где есть спрос и поддержка от государства.

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Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

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