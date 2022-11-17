«Почта России» обеспечит ритейлеров доставкой небольших посылок из-за рубежа

Доставки осуществляются только в Москву, сообщает «Ъ».
После прекращения работы некоторых международных курьерских служб ряд российских ритейлеров столкнулся с трудностями поставки небольших партий или образцов товаров.
«Почта России» пришла на помощь и запустила сервис коммерческой доставки из Китая и Европы.
Сервис включает возможность оплатить доставку в рублях, прием доставляемого товара, международную перевозку и таможенное декларирование.
Из Китая в Москву отправления доставят за 2 недели авиасообщением, а из Европы – наземным транспортом за 7-10 дней.