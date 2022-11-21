«Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей

«Сбер» и оператор электронных торгов «Сбер А» запустили новую технологию проведения сделок в онлайн-магазине SberB2B, пишет cnews.ru. Она позволит упростить взаиморасчеты между множеством контрагентов и гарантировать, что деньги не пропадут, если условия сделки контрагент нарушит.

Новый сервис устраняет риск непоставки продукции после перечисления аванса, а для продавца – риск неполучения денег после поставки товара.

Сервис гарантирует мгновенное получение денег, круглосуточно в режиме 24×7, даже в выходные и праздники. Это позволит компаниям в разных часовых поясах выстраивать непрерывный бизнес, без оглядки на доступность межбанковских расчетов.