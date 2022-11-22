Егоров рассказал, сколько ФНС уже собрала и еще планирует в 2022 году

В консолидированный бюджет РФ по итогам 10 месяцев 2022 года поступило 27,4 трлн рублей, что на 18% больше чем в прошлом году.
Глава ФНС предполагает, что поступление налогов в консолидированный бюджет РФ по итогам 2022 года составит 33,3 трлн рублей. Хорошие показатели у нефтегазовых доходов, а также у НДФЛ, где прирост составил 16%.
Егоров отметил, что части денег пока нет, потому что компаниям предоставили отсрочку.
«Это началось с ковида. 600 млрд рублей. Это серьезная сумма, но мы понимаем, кому мы даем, как эти компании будут гасить, поэтому здесь все под контролем, зато компания может продолжать работать», – поделился глава службы.