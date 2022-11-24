Сделки в «дружественных» валютах могут разрешить факторинговым компаниям

Проект поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» расширяет продуктовый ряд международного факторинга и снимает барьеры в виде конвертации при сделках импортного факторинга, обратил внимание «Коммерсант».

Депутаты приняли его во втором чтении. Если поправки пройдут, то у импортеров, по сути, появится возможность привлекать финансирование закупок в валютах «дружественных» стран.

Сейчас все расчеты между фактором и импортером внутри страны идут в рублях, какая бы валюта ни использовалась при оплате контракта. Часть издержек факторинговых компаний складывается за счет конвертации. Изменения позволят направлению развиваться.