Субсидии для бизнеса

Технологическим компаниям дадут более 1 млрд на «доращивание» бизнеса

Грант от государства может получить малый и средний бизнес (МСП). Главное условие – выпускать инновационные продукты.

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Грантовый комитет рассмотрел 10 заявок от предпринимателей, которые создают высокотехнологичную и инновационную продукцию. Борются за гранты компании МСП из Москвы, Петербурга, Республики Башкортостан, а также Московской и Ярославкой областей. В общей сложности им выделят больше 1 млрд рублей.

Уже рассмотрели и одобрили шесть заявок.

Например, победителем конкурсного отбора стала московская технологическая компания, которая работает над созданием шлюзов для управления транспортом.

Также грант получил питерский производитель устройств защиты электросетей от удара молнией.

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