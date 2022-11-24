Технологическим компаниям дадут более 1 млрд на «доращивание» бизнеса

Грантовый комитет рассмотрел 10 заявок от предпринимателей, которые создают высокотехнологичную и инновационную продукцию. Борются за гранты компании МСП из Москвы, Петербурга, Республики Башкортостан, а также Московской и Ярославкой областей. В общей сложности им выделят больше 1 млрд рублей.

Уже рассмотрели и одобрили шесть заявок.

Например, победителем конкурсного отбора стала московская технологическая компания, которая работает над созданием шлюзов для управления транспортом.

Также грант получил питерский производитель устройств защиты электросетей от удара молнией.