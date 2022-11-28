Льготные категории населения

Семейную ипотеку разрешат брать на покупку вторички, если дети – с инвалидностью

Будет важное условие. Льготный кредит на вторичное жилье можно получить в регионах, где нет новостроек.

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Минфин подготовил проект постановления с новыми льготами на покупку жилья.

Теперь семьи, где есть дети с инвалидностью, могут купить квартиру на вторичном рынке. Но только, если в регионе не строятся новые многоквартирные дома.

Также мобилизованным и тем, кто взял льготную ипотеку для строительства частного дома или «Дальневосточную ипотеку», приостановят срок обязательной госрегистрации построек.

Программы «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «ИТ-ипотека» станут доступны, даже если покупать жилье у управляющих компаний закрытых паевых инвестиционных фондов.

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