Люди рассказали, почему не могут открыть свой бизнес

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что открыть свое дело мешает нехватка стартового капитала. Результатами опроса поделился «РБК».

О том, что трудно создать свой бизнес без опыта и знаний заявили 39% опрошенных. 30% пожаловались на недостаток полезных связей и знакомств.

Каждый десятый (10%) сообщил о планах начать собственное дело в 2023 году. Но большинство (65%) точно не хочет работать на себя. 25% пока не определились.

Больше половины (51%) хотели бы вести бизнес в регионах, остальные – в Москве или в Московской области.

В 2021 году открыть свое дело хотели бы 60% опрошенных. Тогда сфера дизайна и творчества была наиболее популярной, меньше всего начинающие бизнесмены хотели бы пойти в медицину и образование.