⛽ Программа социальной газификации – теперь бессрочная

Постановление подписал Мишустин. Скоро документ опубликуют.

Программа, по которой можно бесплатно провести газ до участка с домом, теперь будет действовать бессрочно. Кроме того, участвовать в программе смогут медицинские и образовательные организации.

Учреждениям больше не придется платить за мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах.