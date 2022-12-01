Платежные системы

🌊 Таиланд отказался, карты «Мир» там выпускать не будут

Бангкок надеется найти альтернативное решение для работы с российскими туристами.

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В ближайшее время Таиланд не планирует запускать работу российской платежной системы «Мир» на территории страны, заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

«К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к этой системе „Мир“. Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими двумя странами», – поделился чиновник.

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