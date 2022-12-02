Кредитование

ЦБ: малый бизнес чаще меняет условия погашения кредита

Банки провели больше 75 тыс. реструктуризаций кредитов малого и среднего бизнеса. Предпринимателям дали кредитные каникулы на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Версия для печати

В октябре 2022 года банки провели реструктуризацию 4,1 тыс. кредитных договоров МСП на общую сумму 36,5 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России в информационном бюллетене.

В период с марта по октябрь 2022 года банки получили от представителей малого и среднего бизнеса 125,5 тыс. заявок на изменение условий погашения кредита. Из них одобрили 83,4 тыс. или 68%.

Банки уже провели 75,8 тыс. реструктуризаций кредитов субъектов МСП на общую сумму 1 073,1 млрд руб.

Кредитные каникулы по Федеральному закону № 106‑ФЗ получили 54,9 тыс. предпринимателей, остальные обратились к программам, которые предоставляют сами банки для отсрочки платежей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
IT-компании

Рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот

Доля профильных доходов аккредитованной IT-компании для права на пониженные взносы и ставку налога на прибыль 0% должна быть не менее 70%. При расчете этой доли учитывают, в том числе, и рекламные услуги.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пользователи интернета

Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

Предприниматели могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде федерального объекта недвижимости с помощью нового сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

Читать еще