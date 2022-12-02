Расчетный счет

Через Модульбанк можно делать переводы в турецких лирах

Клиенты банка теперь могут делать платежи в лирах партнерам, контрагентам, фрилансерам и родственникам в Турции.

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Клиенты Модульбанка могут открывать счета в турецких лирах. Но пока доступны только исходящие переводы.

Условия:

  • Открытие и обслуживание счета – бесплатно;
  • Отправка переводов – до 11:00 по московскому времени;
  • Комиссия за перевод – от 45 $.

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