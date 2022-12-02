Через Модульбанк можно делать переводы в турецких лирах

Клиенты Модульбанка могут открывать счета в турецких лирах. Но пока доступны только исходящие переводы.
Условия:
- Открытие и обслуживание счета – бесплатно;
- Отправка переводов – до 11:00 по московскому времени;
- Комиссия за перевод – от 45 $.
Клиенты банка теперь могут делать платежи в лирах партнерам, контрагентам, фрилансерам и родственникам в Турции.
Клиенты Модульбанка могут открывать счета в турецких лирах. Но пока доступны только исходящие переводы.
Условия:
Прочтете за одну минуту и не пропустите ничего важного.
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