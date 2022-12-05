📅 Смотрите сейчас в прямом эфире: как вам отчитаться в Федресурс

Смотрите вебинар онлайн и узнаете все про отчеты, которые нужно направить в Федресурс.
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Некоторые компании обязаны публиковать бухгалтерскую финансовую отчетность и результаты аудита на Федресурсе дважды? Многие по ошибке этого не делают. Рассказываем, как избежать неприятностей и исправить ситуацию.
Смотрите вебинар онлайн и узнаете все про отчеты, которые нужно направить в Федресурс.
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Социальным педагогам в школах могут дать досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. Такая же льгота может появиться и у директоров школ и детсадов, их заместителей.
Алексей Кудрин досрочно оставил пост главы Счетной палаты и принял предложение работать в «Яндексе».
На улице декабрь — «Клерк» врывается с предновогодней акцией. Рассказываем, как забрать подарок — +6 месяцев доступа в Клерк.Премиум и все вебинары бесплатно.
В связи переходом с 2023 года на единый налоговый платёж и изменениями сроков уплаты НДФЛ, поменяется форма расчёта 6-НДФЛ и правила его заполнения. Рассказываем, как заполнять обновлённый отчёт.
С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.
Сейчас жильцам многоквартирных домов приходится скидываться не только на зарплату старшему по дому, но и на налоги. Налоги могут отменить. Такой законопроект готовят в «Единой России». Он идет вразрез с устоявшейся позицией Минфина.
Некоторые компании обязаны публиковать бухгалтерскую финансовую отчетность и результаты аудита на Федресурсе дважды? Многие по ошибке этого не делают. Рассказываем, как избежать неприятностей и исправить ситуацию.
С 01.07.2022 бизнесмены четырех регионов страны вправе применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. С 1 января 2023 года меняются некоторые правила работы на АУСН.
Депутаты изучат предложение в январе 2023 года.
Публикую традиционную подборку новых законов, правил и прочих событий, которые вступают в силу с 1 декабря. Поскольку у меня канал про личные финансы, то и нововведения тоже – на эту тему или около.