Утвердили новые правила заполнения статотчета № П-4 «Сведения о численности и зарплате»

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.