Утвердили новые правила заполнения статотчета № П-4 «Сведения о численности и зарплате»

Опубликован приказ от 30.11.2022 № 872 с новыми правилами заполнения следующих форм:
- № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
- № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
- № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
- № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
- № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».
Новые правила надо применять с 1 января 2023 года.
Сами формы отчетов не меняются. Изменили только указания по их заполнению.
В частности, для формы № П-1 описали, как отражать совместную деятельность организациям, осуществляющим деятельность по договору простого товарищества.