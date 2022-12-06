Вебинары для бухгалтеров

Чиновники признали, что пользоваться Налоговым кодексом очень трудно

В Госдуме заработала отдельная группа, задача которой написать новую редакцию Налогового кодекса.

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Несмотря на другие важных первостепенные задачи, чиновники взялись переписать Налоговый кодекс.

Это подтвердил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Возможно, власти, наконец, поменяют и улучшат сам процесс законотворческой деятельности. Чтобы поправки вносили одним законом, а не отдельными, которые разработали разные департаменты.

Пока до этого еще далеко, бухгалтерам предстоит отмучаться с ближайшими изменениями законодательства. А это единый налоговый платеж.

Как работать с налоговыми уведомлениями, как перейти на ЕНП, что учесть в работе – обо всем поговорим на вебинаре Людмилы Ганичевой.

Вебинар пройдет 9 декабря, запись уже открыта, а вот подробная программа.

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