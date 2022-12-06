Минфин и ЦБ так и не решили вопрос о майнинге криптовалют

Банк России и Минфин РФ не могут согласовать позицию по регулированию майнинга криптовалют, сообщает «ТАСС».
«У Центрального банка появилась новая позиция в том, что фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментального правового режима. То есть те люди, которые должны делать майнинг, они должны это делать через уполномоченные организации. То есть фактически тотальное лицензирование. Мы против», – сообщил Алексей Моисеев, замминистра финансов.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что все противоречия между ведомствами решены.
17 ноября 2022 года законопроект о регулировании майнинговой деятельности был отклонен Госдумой.