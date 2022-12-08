ЕНП (единый налоговый платеж)

💡 Налоговики объяснили, как заполнить платежку на уплату ЕНП. Образец

Платить налоги надо будет в УФК по Тульской области (Межрегиональную инспекцию ФНС по управлению долгом).

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Чтобы перечислить ЕНП, налоговики рекомендуют использовать сервисы ФНС России или сформировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе.

Реквизиты платежа будут заполнены автоматически.

  • в Личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа
  • в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа

 

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