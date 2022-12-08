💡 Налоговики объяснили, как заполнить платежку на уплату ЕНП. Образец

Чтобы перечислить ЕНП, налоговики рекомендуют использовать сервисы ФНС России или сформировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе.
Реквизиты платежа будут заполнены автоматически.
- в Личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа
- в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа
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