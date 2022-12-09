«М.Видео» и «Эльдорадо» объединились под общим брендом

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить их экономическую эффективность, узнал «Коммерсант».

Теперь магазины будут называться «Эльдорадо +М.Видео», такие точки уже запущены в Тольятти и Рязани.

Компания сливает программы лояльности, также в магазинах будет общий сток техники.

Сети начали сокращать и другие крупные ритейлеры электроники: около 150 магазинов закрыла DNS, а «Ситилинк» сместила вектор развития на онлайн-продажи.

Тренд на оптимизацию розницы, уверены эксперты, продолжится и в следующем году из-за снижения спроса.

Напомним, что «М.Видео» выкупила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб.