МИР

Казахстанским банкам разрешили работать с картами «Мир»

Но операции с платежной системой останутся под особым контролем, чтобы не допустить обход антироссийских санкций.

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Банки Казахстана получили разрешение на операции по платежным картам «Мир». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, передает ТАСС.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами – подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы „Мир“ частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», – говорится в сообщении.

Решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития.

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