Казахстанским банкам разрешили работать с картами «Мир»

Банки Казахстана получили разрешение на операции по платежным картам «Мир». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, передает ТАСС.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами – подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы „Мир“ частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», – говорится в сообщении.

Решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития.