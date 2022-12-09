Банковские приложения

Сбер и остальные банки восстановили работу приложений после сбоя

С утра на работу приложений жаловались клиенты почти всех крупных банков: «Тинькофф», Альфа-банка, Райффайзен-банка и Сбербанка.

Версия для печати

Сегодня, 9 декабря, наблюдались сбои в работе ряда российских банков, пишет «Коммерсант».

На проблемы при входе в мобильное приложение пожаловались клиенты банка «Тинькофф», Альфа-банка, Райффайзен-банка и Сбербанка.

Последний сообщил, что восстановил работу своих сервисов. Ранее это сделали и остальные банки.

По состоянию на 12:45 мск «Тинькофф» сообщил, что восстановил работу своих сервисов. В Альфа-банке заявили, что это был не сбой, а технические работы, все функционирует штатно. В Райффайзенбанке опровергли информацию о сбоях в работе приложения.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Уничтожение документов

Как уничтожать документы с истекшими сроками хранения в 2023 году

Уничтожение документов с истекшими сроками хранения – процедура, проводящаяся по особым правилам. Из нашего материала вы узнаете о том, какие документы при этом потребуется оформить, для чего нужна экспертная комиссия, каким способом лучше избавиться от бумаг, а также о других нюансах этого процесса.

Как уничтожать документы с истекшими сроками хранения в 2023 году
Читать еще