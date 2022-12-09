Сбер и остальные банки восстановили работу приложений после сбоя

Сегодня, 9 декабря, наблюдались сбои в работе ряда российских банков, пишет «Коммерсант».
На проблемы при входе в мобильное приложение пожаловались клиенты банка «Тинькофф», Альфа-банка, Райффайзен-банка и Сбербанка.
Последний сообщил, что восстановил работу своих сервисов. Ранее это сделали и остальные банки.
По состоянию на 12:45 мск «Тинькофф» сообщил, что восстановил работу своих сервисов. В Альфа-банке заявили, что это был не сбой, а технические работы, все функционирует штатно. В Райффайзенбанке опровергли информацию о сбоях в работе приложения.