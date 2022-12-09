МИР

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир»

Это стало известно после того, как банки страны получили разрешение самостоятельно решать будут они работать с платежной системой или нет.

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Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт платежной системы «Мир», передает ТАСС.

Вот только сегодня утром стало известно, что казахстанским банкам разрешили работать с картами российской платежной системы.

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