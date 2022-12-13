Импортировать пиво будут из КНР

Московская пивоваренная компания (МПК) в ноябре получила декларацию соответствия на китайское пиво Tsingtao Premium Lager, сообщает «Коммерсант».

Дистрибуторы начали перестраивать ассортимент импортного пива из-за проблем с европейскими поставками. Теперь в розничной продаже появится продукция из КНР.

С января по сентябрь 2022 года число позиций импортного пива в ритейле снизилось с 15 до 9 единиц. Ажиотаж на зарубежные напитки проходит, в основном пиво Tsingtao популярно в ресторанах китайской и азиатской кухни. Чтобы наладить массовые продажи, компании придется инвестировать в продвижение бренда.

За январь-октябрь 2022 года КНР поставила в Россию 897 тыс. дал пива – на 12% больше, чем в прошлом году.