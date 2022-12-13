Fix Price собирается в ОАЭ

Компания Fix Price разместила вакансии на портале Headhunter, где ищет специалистов для работы в своих магазинах в ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Основной импорт у Fix Price приходится на Китай, поэтому сложностей в логистике не возникнет.

Сейчас у Fix Price открыто более 5 тыс. магазинов в России, а также Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. В основном сеть развивается за счет собственных магазинов, франчайзинг не превышает 15%. Не исключено, что в Эмиратах Fix Price будет развиваться самостоятельно, без привлечения партнеров.

ООО «Бэст прайс» контролируется Meridian Management Ltd, расположенной на Британских Виргинских островах, конечные бенефициары бизнеса неизвестны.