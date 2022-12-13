Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч

Для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ), в том числе электросамокатов, моноколес и гироскутеров вводится ограничение максимальной скорости в 25 км/ч.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514–2022.

Стандарт также устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации ЭСИМ.

Дополнительные требования вводят к комплектации ЭСИМ при продаже. ЭСИМ и устройства хранения энергии, в частности батареи, должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в случае неправильного использования.

Напомним,ч то изменения в ПДД готовились более двух лет и были утверждены правительством 7 октября. Поправки коснулись, в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах.