Личные финансы

С января 2023 году турецкие отели начнут брать налог в 2% с туристов

Ввести побор планировали еще в 2020 году, но отложили из-за пандемии Covid-19.

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С января 2023 года для туристов в Турции начнет действовать налог в 2% на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах, туристических деревнях и других объектах размещения. Об этом сообщает местная газета Resmi gazete.

Налог будут взимать сами отели и другие объекты. За проведение дневных мероприятий в отелях – свадеб, конгрессов, конференций – не будут брать налог, если гости не остаются на ночь.

От уплаты налога освободят учащихся и студентов, проживающих в отелях, а также представителей аккредитованных дипмиссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам 2022 года страна ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В 2023-м Турция надеется принять 60 млн гостей.

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