Малый и средний бизнес

Москва поддержала малый и средний бизнес 30 миллиардами рублей

В 2022 году 11 тысяч МСП получили поддержку на общую сумму в 30 миллиардов рублей.

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Правительство Москвы в 2022 году оказало финансовую поддержку более чем 11 тысяч малых и средних предприятий (МСП) на сумму в 30 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

С декабря 2021 года в столице стало на 7% больше малых и средних предприятий, их число превысило 820 тыс. С января по октябрь 2022 года количество юрлиц выросло на 2,5%, индивидуальных предпринимателей – на 5,9%.

Всего в Москве работают более 13,7% малых и средних предприятий РФ.

Чаще всего МСП пользуются поддержкой в сфере льготного кредитования: займы получили 65% предприятий. В 2022 году одобрили 1,3 тыс. заявок на гранты.

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