Москва поддержала малый и средний бизнес 30 миллиардами рублей

Правительство Москвы в 2022 году оказало финансовую поддержку более чем 11 тысяч малых и средних предприятий (МСП) на сумму в 30 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

С декабря 2021 года в столице стало на 7% больше малых и средних предприятий, их число превысило 820 тыс. С января по октябрь 2022 года количество юрлиц выросло на 2,5%, индивидуальных предпринимателей – на 5,9%.

Всего в Москве работают более 13,7% малых и средних предприятий РФ.

Чаще всего МСП пользуются поддержкой в сфере льготного кредитования: займы получили 65% предприятий. В 2022 году одобрили 1,3 тыс. заявок на гранты.