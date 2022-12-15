Интернет-банкинг

Сбер ускорил для ИП перевод денег на личную карту из СберБизнес

Раньше предпринимателю приходилось выводить себе деньги как контрагенту через расчетный счет карты. Это занимало несколько минут. Теперь процесс займет пару секунд.

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ИП смогут в один клик переводить себе деньги на личную карту физлица Сбера из интернет-банка СберБизнес.

Теперь реквизиты получателя и отправителя подтягиваются автоматически, нужно только заполнить сумму перевода.

Решение позволяет свести к нулю ошибки при формировании платежного поручения при переводе денег на личный счет.

Банк ссобщает, что опция перевода себе на карту будет подключаться постепенно по территориальным банкам Сбера.

Сейчас проходит пилот. Полностью растиражировано решение будет в 2023 году.

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