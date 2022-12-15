Ипотека

Путин предложил сделать ипотеку в новых регионах по ставке 2%

Купить новостройку в новых регионах РФ станет выгоднее.

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Президент РФ Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках для жителей новых регионов по ставке в 2% годовых, пишет «Интерфакс».

«Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», – сообщил Владимир Путин.

По его словам, льготная ипотека станет инструментом, которое поможет развернуть строительство в новых регионах.

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